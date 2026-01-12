Farmaceutica | Ipsen Italia Irina Zotova è il nuovo presidente e Ad

Ipsen Italia ha annunciato la nomina di Irina Zotova come nuovo presidente e amministratore delegato. Questa scelta segna un passo importante per l’azienda, che intende rafforzare la propria presenza nel settore farmaceutico. Zotova porta con sé una vasta esperienza nel settore e si inserisce in un contesto di continuità e innovazione, con l’obiettivo di sostenere la crescita e lo sviluppo dell’azienda sul mercato italiano.

(Adnkronos) – Ipsen Italia annuncia la nomina di Irina Zotova come nuovo presidente e Amministratore delegato. L'Azienda biofarmaceutica, leader nello sviluppo di farmaci innovativi in oncologia, malattie rare e neuroscienze, rafforza così la propria strategia di crescita e innovazione nel mercato italiano. Irina Zotova vanta una ventennale esperienza nel settore farmaceutico internazionale, maturata in ruoli .

Irina Zotova nuova presidente e a.d. di Ipsen Italia - La manager avrà il compito di guidare la crescita dell'azienda biofarmaceutica, consolidando gli obiettivi strategici negli ambiti di ricerca e sviluppo, accesso alle terapie e visione di lungo period ... businesspeople.it

