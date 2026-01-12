Famiglie cattoliche europee rischio perdita rappresentanza Ue

Le famiglie cattoliche europee esprimono preoccupazione per il rischio di perdere rappresentanza nell’Unione Europea, a causa dell’indifferenza delle istituzioni di Bruxelles e Strasburgo. La Federazione delle associazioni familiari cattoliche europee lancia un appello per sensibilizzare su questo tema, sottolineando l’importanza di preservare i valori e le esigenze di queste realtà nel contesto politico continentale.

Rischiamo di scomparire per l'indifferenza di Bruxelles e di Strasburgo. È il grido d'allarme della Federazione delle associazioni familiari cattoliche europee. Servizio di Paolo Fucili TG2000.

