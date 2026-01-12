Facevano la spesa al Lidl di Bagheria ma senza mai passare dalla cassa | condannati 5 palermitani

Cinque persone di Palermo sono state condannate per aver effettuato acquisti presso il Lidl di Bagheria senza mai passare dalla cassa. Tra giugno e settembre 2023, i soggetti hanno portato via merce per un valore complessivo di diverse centinaia di euro, riuscendo a sottrarre beni in quattro occasioni diverse. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti illeciti all’interno di attività commerciali locali.

Facevano la spesa al Lidl di Bagheria, ma senza mai passare dalla casa, riuscendo in ben quattro occasioni, tra giugno e settembre del 2023, a rubare merce dal valore di diverse centinaia di euro. Per questo cinque palermitani sono stati adesso definitivamente condannati dalla quarta sezione.

