Facevano la spesa al Lidl di Bagheria ma senza mai passare dalla cassa | condannati 5 palermitani

Da palermotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque persone di Palermo sono state condannate per aver effettuato acquisti presso il Lidl di Bagheria senza mai passare dalla cassa. Tra giugno e settembre 2023, i soggetti hanno portato via merce per un valore complessivo di diverse centinaia di euro, riuscendo a sottrarre beni in quattro occasioni diverse. La vicenda evidenzia le conseguenze di comportamenti illeciti all’interno di attività commerciali locali.

Facevano la spesa al Lidl di Bagheria, ma senza mai passare dalla casa, riuscendo in ben quattro occasioni, tra giugno e settembre del 2023, a rubare merce dal valore di diverse centinaia di euro. Per questo cinque palermitani sono stati adesso definitivamente condannati dalla quarta sezione. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Shopping natalizio senza passare dalla cassa: i ladri lavorano per un supermercato concorrente

Leggi anche: Facevano gratis la spesa nei supermercati. Denunciati

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.