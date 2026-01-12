Faccetta nera a Genova | la solita polemica… cum poco grano Salis

A Genova, la presenza di simboli e riferimenti storici legati al passato fascista continua a suscitare discussioni e polemiche. La città, nota per il suo impegno antifascista, si trova spesso al centro di confronti pubblici su questi temi. È importante affrontare la questione con un’analisi equilibrata, rispettando la memoria storica e promuovendo un dialogo costruttivo sulla tutela dei valori democratici.

Roma 12 gen – Genova, ancora Genova. La città antifascista, dove non c’è spazio per i nostalgismi, pullula di fascisti. Inventati, come l’assaltatore del sindacalista della compagnissima Cgil, antifascista e alcolico che aveva divelto due fioriere davanti alla sede del Pd di Chiavari. Probabilmente a causa di qualche bicchiere di troppo. Veri – se proprio volessimo utilizzare l’accezione impropria del termine che ne fa certo centro-destra – come quelli che hanno assaltato il circolo La Risoluta di via Montevideo. Oppure presunti, come il giostraio del Winter Park che sabato 10 gennaio ha diffuso dalle casse dell’autoscontro nientemeno che Faccetta nera. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Faccetta nera a Genova: la solita polemica… cum (poco) grano Salis Leggi anche: Genova, "Faccetta nera" risuona al luna park. Silvia Salis: "Gravissimo" Leggi anche: Genova, al Luna Park invernale risuona ‘Faccetta nera’: la reazione della sindaca Silvia Salis Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. “Faccetta nera” al Winter Park, Salis furiosa, Bisca durissimo: «A Genova non c'è spazio per nostalgie fasciste» - VIDEO; «Errore esecrabile di un singolo». Il Winter Park dopo il caso “Faccetta nera” a Ponte Parodi: «Ferrei provvedimenti contro il responsabile»; Faccetta nera al luna park, il giostraio si difende: E' solo una canzone. La risposta: Il fascismo è reato; Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova Il giostraio | È solo una canzone Salis | Gesto di assoluta gravità. Faccetta nera come colonna sonora al luna park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. Salis: “Gesto grave, valutiamo sanzioni” - Dopo il caso di Sanremo, la canzone fascista risuona anche nella città medaglia d'oro per la Resistenza. quotidiano.net

