Fabric in concerto a Pianeta Sonoro

Venerdì 23 gennaio alle 22:00, Fabric si esibirà dal vivo a Pianeta Sonoro. Il gruppo propone un repertorio che unisce elementi di funk, soul e afrobeat, caratterizzato da un sound urbano e contemporaneo. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare una proposta musicale ricca di influenze diverse in un contesto informale e di qualità.

Venerdì 23 gennaio alle ore 22:00 i fabric suonano dal vivo a Pianeta Sonoro, portando sul palco un progetto che fonde funk, soul e afrobeat con un'attitudine urbana e contemporanea. Il concerto si configura come un'esperienza collettiva in cui la dimensione del ballo si intreccia a un messaggio.

