Ex SR 88 chiuso un tratto per cedimento | allarme sicurezza e disagi a Contrada

La Provincia di Avellino ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della ex Strada Regionale 88, tra il km 30 e il km 29+900, a causa di un cedimento che compromette la sicurezza. La chiusura, iniziata alle ore 17 del 12 gennaio 2026, si rende necessaria per permettere interventi di manutenzione e garantire la tutela degli utenti e del territorio.

