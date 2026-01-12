Ex SR 88 chiuso un tratto per cedimento | allarme sicurezza e disagi a Contrada

La Provincia di Avellino ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della ex Strada Regionale 88, tra il km 30 e il km 29+900, a causa di un cedimento che compromette la sicurezza. La chiusura, iniziata alle ore 17 del 12 gennaio 2026, si rende necessaria per permettere interventi di manutenzione e garantire la tutela degli utenti e del territorio.

La Provincia di Avellino ha disposto la chiusura di un tratto della ex Strada Regionale 88, compreso tra il chilometro 30 e il chilometro 29+900, a partire dalle ore 17 del 12 gennaio 2026. La decisione è stata formalizzata con l’Ordinanza dirigenziale n. 22026, firmata dal dirigente del Settore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

