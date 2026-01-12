Ex Pip Ferrara | Un’altra risposta concreta dopo anni di attese
Con l’entrata in Gazzetta Ufficiale, la norma sulla piena operatività dei lavoratori della SAS provenienti dagli ex PIP, inserita nella Finanziaria regionale dello scorso dicembre, entra in vigore. Questa misura rappresenta una risposta concreta alle esigenze di un settore che attendeva da tempo un intervento ufficiale, garantendo maggiore stabilità e chiarezza per i lavoratori coinvolti.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventa pienamente operativa la norma inserita nella Finanziaria regionale approvata lo scorso dicembre, che riguarda i lavoratori della SAS provenienti dal bacino degli ex PIP. Il provvedimento prevede l’aumento dell’orario di lavoro settimanale a 25. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
