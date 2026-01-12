Ex Ilva un operaio è morto dopo una caduta dall’impianto

Un incidente mortale si è verificato lunedì mattina presso lo stabilimento ex Ilva di Taranto, nella sezione dell’acciaieria 2. La vittima è Claudio Salamida, 46 anni, che è deceduto a seguito di una caduta dall’impianto. Le autorità sono intervenute per le indagini e per garantire la sicurezza sul sito.

Un operaio è morto lunedì mattina all’ acciaieria 2 dello stabilimento ex lIva di Taranto. Si tratta di Claudio Salamida, 46 anni. Ha perso la vita dopo essere precipitato dal quinto al quarto piano dell’impianto mentre era in servizio. Secondo le prime informazioni, era impegnato in attività di controllo e ispezione delle valvole su un paiolato, una pedana interna all’impianto, che avrebbe ceduto facendolo cadere per diversi metri, da un’altezza di circa otto metri. L’incidente sarebbe avvenuto al convertitore 3. Sul posto sono intervenuti i responsabili della sicurezza e il personale sanitario del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza esito. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ex Ilva, un operaio è morto dopo una caduta dall’impianto Leggi anche: Ex Ilva, precipita dall’impianto, morto operaio Leggi anche: Tragedia sul lavoro all’ex Ilva di Taranto: operaio muore dopo una caduta dal quinto piano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Operaio muore all’ex Ilva di Taranto, Claudio Salamida precipitato durante un controllo delle valvole - Il dipendente, 47 anni, sarebbe caduto dal quinto piano in seguito al cedimento di una pedana. quotidiano.net

Ex Ilva, incidente sul lavoro: muore operaio 47enne - Claudio Salamida, originario di Alberobello e residente e Putignano, sarebbe caduto da un'altezza di 8 metri per il cedimento di un pavimento grigliato ... rainews.it

Ex-Ilva, precipita durante un controllo delle valvole: morto un operaio. Proclamato uno sciopero di 24 ore - Grave incidente all'ex Ilva di Taranto: un operaio è morto dopo essere precipitato dal quarto al quinto piano dell'impianto. dire.it

Ex Ilva, operaio cade dal quinto piano e muore: Claudio Salamida aveva 46 anni. Sciopero di 24 ore nella fabbrica - facebook.com facebook

Muore operaio ex Ilva, ha ceduto il pavimento mentre eseguiva dei controlli. Sindacati in sciopero per 24 ore x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.