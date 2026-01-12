Ex-Ilva Quercioli Federmanager | Cordoglio per morte operaio fare di più per sicurezza su lavoro
Federmanager esprime il proprio cordoglio per la perdita di Claudio Salamida, operaio dell’Ilva deceduto sul lavoro. La nota sottolinea l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza per tutelare la salute e la vita dei lavoratori. È fondamentale continuare a migliorare le condizioni di sicurezza nelle aziende, riconoscendo la priorità assoluta della tutela dei dipendenti in ogni ambiente lavorativo.
(Adnkronos) – "Federmanager esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia di Claudio Salamida, lavoratore dell’Ilva deceduto durante lo svolgimento delle proprie attività. Il decesso di un lavoratore sul luogo di lavoro rappresenta sempre un evento drammatico e inaccettabile e richiama con forza l’attenzione sulla centralità della tutela della salute e della sicurezza nei contesti . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
