Ex-Ilva Quercioli Federmanager | Cordoglio per morte operaio fare di più per sicurezza su lavoro

Federmanager esprime il proprio cordoglio per la perdita di Claudio Salamida, operaio dell’Ilva deceduto sul lavoro. La nota sottolinea l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza per tutelare la salute e la vita dei lavoratori. È fondamentale continuare a migliorare le condizioni di sicurezza nelle aziende, riconoscendo la priorità assoluta della tutela dei dipendenti in ogni ambiente lavorativo.

(Adnkronos) – "Federmanager esprime profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia di Claudio Salamida, lavoratore dell'Ilva deceduto durante lo svolgimento delle proprie attività. Il decesso di un lavoratore sul luogo di lavoro rappresenta sempre un evento drammatico e inaccettabile e richiama con forza l'attenzione sulla centralità della tutela della salute e della sicurezza nei contesti .

Federmanager, sull’ex Ilva pieno sostegno al governo: "Serve quadro informativo completo" - Federmanager, che ha preso parte attiva alle riunioni di lavoro promosse dal Governo sul futuro dell'ex Ilva - tg24.sky.it

Ex Ilva, sindacati: “Piano per chiudere”. Palazzo Chigi: “Sigle non proseguono confronto” - L’incontro odierno a Palazzo Chigi è stato presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. tg24.sky.it

Ex Ilva, è rottura. I sindacati pronti a 24 ore di sciopero: «Il piano porterà alla chiusura dell'azienda» - «Abbiamo rotto, abbiamo dichiarato 24 ore di sciopero a partire da domani, con assemblee. quotidianodipuglia.it