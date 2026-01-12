**Ex Ilva | muore operaio a Taranto sciopero 24 ore in tutti gli stabilimenti gruppo**

Dopo la tragica perdita di un lavoratore a Taranto, le principali sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia. La mobilitazione mira a richiamare l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni degli operai, in un momento di grande attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla gestione degli impianti industriali.

Taranto, 12 gen. - (Adnkronos) - Uno sciopero immediato di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, "con articolazioni territoriali" è stato proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil dopo la morte di un lavoratore a Taranto. L'agitazione parte da subito. "In attesa di conoscere la dinamica, tutti i lavoratori dell'ex Ilva e del mondo metalmeccanico, si stringono intorno alla famiglia del lavoratore", spiegano i sindacati dei metalmeccanici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

