**Ex Ilva | muore operaio a Taranto sciopero 24 ore in tutti gli stabilimenti gruppo**
Dopo la tragica perdita di un lavoratore a Taranto, le principali sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia. La mobilitazione mira a richiamare l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni degli operai, in un momento di grande attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla gestione degli impianti industriali.
Taranto, 12 gen. - (Adnkronos) - Uno sciopero immediato di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, "con articolazioni territoriali" è stato proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil dopo la morte di un lavoratore a Taranto. L'agitazione parte da subito. "In attesa di conoscere la dinamica, tutti i lavoratori dell'ex Ilva e del mondo metalmeccanico, si stringono intorno alla famiglia del lavoratore", spiegano i sindacati dei metalmeccanici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Operaio muore all’ex Ilva di Taranto: è precipitato durante un controllo delle valvole. I sindacati: “24 ore di sciopero”
Leggi anche: Ex Ilva, i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi: "Da domani sciopero in tutti gli stabilimenti"
Operaio muore all’ex Ilva di Taranto: è precipitato durante un controllo delle valvole. I sindacati: “24 ore di sciopero” - Claudio Salamida è caduto dal quinto al quarto piano dell'acciaieria 2. ilfattoquotidiano.it
Precipita durante un controllo all'ex Ilva a Taranto, muore un operaio - La vittima stava verificando alcune valvole, è caduto dal quinto al quarto piano dell'impianto. ansa.it
Incidenti sul lavoro: muore operaio nell'ex Ilva di Taranto - Incidente mortale sul lavoro nel siderurgico Acciaierie d'Italia ex Ilva. iltempo.it
Taranto, 25enne muore in casa pochi giorni dopo il parto È morta nella serata di giovedì 8 gennaio, nella sua abitazione di Lama (borgata alla periferia di Taranto) una donna di 25 anni che aveva dato alla luce il suo primo figlio alla vigilia di Natale. La tragedi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.