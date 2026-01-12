**Ex Ilva | muore operaio a Taranto sciopero 24 ore in tutti gli stabilimenti gruppo**

Dopo la tragica perdita di un lavoratore a Taranto, le principali sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia. La mobilitazione mira a richiamare l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni degli operai, in un momento di grande attenzione sulla tutela dei lavoratori e sulla gestione degli impianti industriali.

Precipita durante un controllo all'ex Ilva a Taranto, muore un operaio - La vittima stava verificando alcune valvole, è caduto dal quinto al quarto piano dell'impianto. ansa.it

Incidenti sul lavoro: muore operaio nell'ex Ilva di Taranto - Incidente mortale sul lavoro nel siderurgico Acciaierie d'Italia ex Ilva. iltempo.it

