Eventi congiunti tra Forlì e Cesena

Gli eventi congiunti tra Forlì e Cesena rappresentano un passo importante per rafforzare le politiche culturali condivise. Secondo il presidente di Confcommercio Cesena, Augusto Patrignani, il vero obiettivo è mettere a regime iniziative e strategie comuni. Questa collaborazione, sostenuta dai sindaci delle due città dopo la candidatura congiunta a Capitale italiana della Cultura 2028, può contribuire a valorizzare il patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo locale.

La vera vittoria sarà mettere a regime politiche culturali congiunte di Cesena e Forlì. Lo ritiene il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani il quale fa proprio l’ottimismo espresso dai sindaci di Forlì e Cesena dopo la presentazione della candidatura congiunta a Capitale italiana della Cultura 2028. Un progetto che guarda oltre il risultato finale e che, secondo Patrignani, rappresenta già oggi un’opportunità strategica per il territorio. "A breve è attesa la designazione delle dieci città finaliste ed entro fine marzo la scelta del progetto vincitore. Tutti tifiamo per la vittoria – afferma Patrignani – perché avrebbe ricadute importanti sull’indotto economico e turistico, grazie all’attenzione nazionale che convergerebbe sui due comuni capoluogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Eventi congiunti tra Forlì e Cesena" Leggi anche: A14, lavori di manutenzione tra Cesena e Forlì in direzione nord: chiusura notturna Leggi anche: Lavori di manutenzione in autostrada: chiusura notturna tra Forlì e Cesena in direzione nord Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Regione: "Con gli aeroporti di Parma, Rimini e Forlì puntiamo ad avere 20 milioni di passeggeri nella nostra regione" x.com Ci sarà anche Filippo Piccinini, ricercatore della piattaforma congiunta integrata IRST “Dino Amadori” IRCCS – Università di Bologna, tra i tedofori che il 6 gennaio porteranno la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina nella frazione di Forlì. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.