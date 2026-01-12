Evelina Sgarbi e la battaglia per suo padre | C’è qualcosa di grave sotto e io non posso far finta di niente

Evelina Sgarbi ha ripercorso le sfide legate alle condizioni di salute di suo padre, Vittorio Sgarbi. Nella sua testimonianza, evidenzia le difficoltà nel gestire decisioni delicate e sottolinea l'importanza di affrontare con attenzione e rispetto questa fase complessa. La sua riflessione mette in luce l’impegno familiare e la complessità delle scelte che coinvolgono la salute di una persona pubblica e privata allo stesso tempo.

Evelina Sgarbi torna nello studio di Verissimo parlando della vicenda che la vede contrapporsi a suo padre Vittorio e alla compagna Sabrina Colle. Il critico d’arte verrà sottoposto a una perizia medica - facebook.com facebook

Evelina Sgarbi non molla: «Da domani cercheremo informazioni sul patrimonio di mio padre. Finiamola con la favoletta della fidanzata innamorata» x.com

