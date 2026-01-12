Evelina Sgarbi e la battaglia per suo padre | C’è qualcosa di grave sotto e io non posso far finta di niente
Evelina Sgarbi ha ripercorso le sfide legate alle condizioni di salute di suo padre, Vittorio Sgarbi. Nella sua testimonianza, evidenzia le difficoltà nel gestire decisioni delicate e sottolinea l'importanza di affrontare con attenzione e rispetto questa fase complessa. La sua riflessione mette in luce l’impegno familiare e la complessità delle scelte che coinvolgono la salute di una persona pubblica e privata allo stesso tempo.
La figlia di Vittorio Sgarbi è tornata a parlare delle condizioni di salute del padre e delle difficoltà nella gestione delle decisioni più delicate che lo riguardano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Sgarbi, la figlia Evelina nomina come suo consulente d'immagine Sauro Moretti: era l'ex manager del padre Vittorio
Leggi anche: Vittorio Sgarbi: «L’amministratore di sostegno? Io sto bene, la richiesta di mia figlia Evelina è fuori logica». La replica di lei: «Mio padre è plagiato da persone senza cuore»
Verissimo: Evelina Sgarbi e la battaglia per il padre Vittorio: Non mollo Video; Vittorio Sgarbi in gravi condizioni di salute e forse “ricattato”, la rivelazione della figlia Evelina; Evelina Sgarbi: La decisione del giudice su papà? Sono contenta, ma perplessa.
Vittorio Sgarbi in gravi condizioni di salute e forse “ricattato”, la rivelazione della figlia Evelina - La figlia Evelina, ospite di Verissimo, dichiara di essere fortemente preoccupata le condizioni di salute del padre Vittorio Sgarbi ... virgilio.it
Evelina Sgarbi torna nello studio di Verissimo parlando della vicenda che la vede contrapporsi a suo padre Vittorio e alla compagna Sabrina Colle. Il critico d’arte verrà sottoposto a una perizia medica - facebook.com facebook
Evelina Sgarbi non molla: «Da domani cercheremo informazioni sul patrimonio di mio padre. Finiamola con la favoletta della fidanzata innamorata» x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.