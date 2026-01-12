europa e cina prove tecniche di disgelo sulle quattro ruote

Europa e Cina avviano un percorso di maggiore collaborazione nel settore automobilistico elettrico. Dopo anni di competizione, le auto cinesi, guidate da aziende come Byd, mostrano segnali di apertura verso il mercato europeo. Questa evoluzione può rappresentare un passo importante verso un rapporto più equilibrato e sostenibile nel settore, contribuendo a una transizione più graduale e condivisa verso l’elettrificazione dei veicoli.

Una piccola svolta, ma pur sempre una svolta. Le auto elettriche cinesi, che con Byd e le sue sorelle nel giro di pochi anni hanno letteralmente messo a soqquadro l’intero mercato occidentale, costringendo l’Europa a fare a pezzi un po’ alla volta il Green new deal, da oggi forse fanno un po’ meno paura. Tutto merito dell’intesa raggiunta dopo mesi di minacce (culminate poi in pesanti dazi europei sulle auto elettriche e conseguenti ritorsioni commerciali cinesi), annunciata dal ministero del Commercio cinese, contestualmente alla pubblicazione delle linee guida Ue sui prezzi minimi per gli esportatori automobilistici cinesi. 🔗 Leggi su Formiche.net

