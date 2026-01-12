Etna Ingv | deboli bagliori in corrispondenza delle bocche effusive nell' alta Valle del bove

L'Ingv comunica che, negli ultimi giorni, la copertura nuvolosa ha limitato le osservazioni dell’attività eruttiva dell’Etna. Tuttavia, sono stati rilevati deboli bagliori in corrispondenza delle bocche effusive nell’alta Valle del Bove, segno di un'attività vulcanica ancora presente ma contenuta. La situazione resta monitorata da vicino dall’osservatorio etneo.

