eroCaddeo | Prima di X Factor facevo il commesso Il futuro? Non voglio diventare schiavo della tv so che le luci si spegneranno
eroCaddeo, nome d’arte di Damiano Caddeo, è un giovane artista nato a Modena e cresciuto in Sardegna. Prima di partecipare a X Factor con la squadra di Achille Lauro, lavorava come commesso. La sua esperienza nel talent show ha evidenziato il suo talento, ma lui stesso si mostra consapevole dei rischi del successo temporaneo, sottolineando l’importanza di mantenere salde le proprie radici e di prepararsi a un futuro oltre la televisione.
All’ultima edizione di X Factor, squadra di Achille Lauro, eroCaddeo – nome d’arte di Damiano Caddeo, classe 1998, nato a Modena ma cresciuto in Sardegna – è sembrato a lungo il più pronto del gruppo. Al di là del secondo posto finale, dice, “avevo preso tante porte in faccia”, oltre ad avere uno. 🔗 Leggi su Today.it
