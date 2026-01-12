eroCaddeo | Prima di X Factor facevo il commesso Il futuro? Non voglio diventare schiavo della tv so che le luci si spegneranno

eroCaddeo, nome d’arte di Damiano Caddeo, è un giovane artista nato a Modena e cresciuto in Sardegna. Prima di partecipare a X Factor con la squadra di Achille Lauro, lavorava come commesso. La sua esperienza nel talent show ha evidenziato il suo talento, ma lui stesso si mostra consapevole dei rischi del successo temporaneo, sottolineando l’importanza di mantenere salde le proprie radici e di prepararsi a un futuro oltre la televisione.

Renato Piccinnu. . eroCaddeo tu sarai come CAGLIARI dopo le 7 Ieri a Cagliari la prima delle tre tappe in Sardegna. Prossime date: 26 dicembre – Golfo Aranci 27 dicembre – Carbonia #produzioniartistichevadilonga #rgmusic #cvltomusic #operamu - facebook.com facebook

