Eri la roccia Addio Vincenzo il poliziotto amato da tutti | l’annuncio una tragedia

Vincenzo, noto poliziotto di Palermo, ci ha lasciato. Figura rispettata e apprezzata, la sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità e il corpo di polizia. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio tra colleghi e cittadini, che ricordano con affetto il suo impegno e la sua dedizione. Un addio sobrio a un professionista che ha lasciato un segno duraturo.

Un lutto profondo ha colpito la polizia di Palermo e l’intera comunità che negli anni aveva imparato a conoscerlo e stimarlo. Vincenzo Ingrassia, storico agente del Reparto mobile, è morto dopo una lunga e combattuta malattia. In servizio alla questura di Palermo dal 1991, avrebbe compiuto 55 anni giovedì prossimo, il 15 gennaio. Lascia due figli e un vuoto difficile da colmare tra colleghi e amici. Per chi lavorava al suo fianco, Ingrassia non era soltanto un poliziotto esperto, ma una certezza quotidiana, un punto fermo nei momenti più complessi. Con oltre trent’anni di servizio alle spalle, era diventato il veterano del Reparto mobile, una presenza silenziosa ma determinante, capace di trasmettere sicurezza e senso del dovere anche nelle situazioni più delicate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Eri la roccia”. Addio Vincenzo, il poliziotto amato da tutti: l’annuncio, una tragedia Leggi anche: Addio alla "roccia" del Reparto mobile, morto a 54 anni il poliziotto Vincenzo Ingrassia Leggi anche: “Travolto proprio lì”. Simone muore a soli 25 anni: amato da tutti, tragedia spaventosa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Addio alla "roccia" del Reparto mobile, morto a 54 anni il poliziotto Vincenzo Ingrassia - Appassionato di Harley Davidson, era in servizio alla questura di Palermo dal 1991 ed era ormai il veterano della squadra. palermotoday.it

