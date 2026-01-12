In attesa della partita, l’Inter si presenta con la tavola apparecchiata, pronta a consolidare la propria posizione in classifica. Un pareggio stretto e sofferto nel primo tempo, seguito da un secondo tempo più dominante, testimonia l’impegno della squadra nel cercare di ottenere punti importanti. La sfida si prospetta come un momento cruciale per la stagione, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività e la determinazione.

Un pari stretto per un secondo tempo dominante. Ed è ancora più stretto per i dubbi sul rigore deciso ancora al Var. Senza Neres e senza una mezza dozzina di infortunati i campioni d’Italia hanno messo alle corde l’Inter che, soprattutto in difesa, non è più forte degli azzurri. Conte insegna calcio a Chivu che ne deve mangiare d’erba prima di misurarsi con il coach british-pugliese. Per gli azzurri un po’ di fatica sulle fasce nel primo tempo e qualche errore di posizione ma poi migliorano tutti nelle prestazioni della seconda frazione di gara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Erano tutti pronti con la tavola apparecchiata per l’Inter “ammazzacampionato”

Leggi anche: Tavola "apparecchiata" con pistola e cocaina: arrestato grazie alla moglie

Leggi anche: Tutti a tavola con la solidarietà. I giovedì del Ristorante di Comunità

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, al via il nuovo anno di gioco.

Erano tutti pronti con la tavola apparecchiata per l’Inter “ammazzacampionato” - Ma se è questa è l’Inter allora dovrà faticare parecchio prima di ammazzare qualcuno. ilnapolista.it