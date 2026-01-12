Erano tutti pronti con la tavola apparecchiata per l’Inter ammazzacampionato
In attesa della partita, l’Inter si presenta con la tavola apparecchiata, pronta a consolidare la propria posizione in classifica. Un pareggio stretto e sofferto nel primo tempo, seguito da un secondo tempo più dominante, testimonia l’impegno della squadra nel cercare di ottenere punti importanti. La sfida si prospetta come un momento cruciale per la stagione, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività e la determinazione.
Un pari stretto per un secondo tempo dominante. Ed è ancora più stretto per i dubbi sul rigore deciso ancora al Var. Senza Neres e senza una mezza dozzina di infortunati i campioni d’Italia hanno messo alle corde l’Inter che, soprattutto in difesa, non è più forte degli azzurri. Conte insegna calcio a Chivu che ne deve mangiare d’erba prima di misurarsi con il coach british-pugliese. Per gli azzurri un po’ di fatica sulle fasce nel primo tempo e qualche errore di posizione ma poi migliorano tutti nelle prestazioni della seconda frazione di gara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Tavola "apparecchiata" con pistola e cocaina: arrestato grazie alla moglie
Leggi anche: Tutti a tavola con la solidarietà. I giovedì del Ristorante di Comunità
Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, al via il nuovo anno di gioco.
Erano tutti pronti con la tavola apparecchiata per l’Inter “ammazzacampionato” - Ma se è questa è l’Inter allora dovrà faticare parecchio prima di ammazzare qualcuno. ilnapolista.it
“Erano sanissimi, come confermato dai tecnici incaricati dai cittadini, e non sono mai stati sottoposti ad alcuna valutazione da parte del Comune di Ravenna. Uno di loro presentava una circonferenza del fusto di oltre due metri ed erano tutti in ottima salute e p - facebook.com facebook
Sei le vittime italiane accertate nel rogo di Crans Montana, Erano tutti adolescenti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.