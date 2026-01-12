In questa puntata di OA Focus, Alice Liverani intervista Enrica Merlo, ex libero della Savino Del Bene e attuale consigliera della Federazione italiana di pallavolo. Tra i temi affrontati, il possibile proseguimento della carriera e il valore dello scudetto conquistato a Bergamo. Merlo commenta anche come le nazioni straniere stiano prendendo esempio dall’Italia nel settore. Un approfondimento sulla scena della pallavolo nazionale e internazionale.

Nuovo appuntamento con OA Focus, la rubrica di OA Sport TV condotta da Alice Liverani. Ospite, per quanto riguarda la pallavolo, Enrica Merlo: l’ex libero della Savino Del Bene ora consigliere della Federazione italiana e commentatrice tecnica per Dazn. Il successo più importante della carriera: “L’ho sempre detto, è stata la vittoria dello scudetto con la Foppa Pedretti Bergamo perché in quell’anno noi eravamo quinte o seste in classifica, adesso non ricordo precisamente, però non eravamo le favorite per la vittoria del campionato: è stata poi un’annata sofferta con infortuni e problemi e quindi alla fine vincere dopo una sofferenza di un anno è stata veramente la vittoria più bella”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Enrica Merlo: “Non è detto che mi ritiri. Quello scudetto con Bergamo…Le Nazioni straniere stanno imitando l’Italia”

Leggi anche: Massimo Mauro e la Fondazione creata con Gianluca Vialli: «La sensazione bellissima, pur nel dolore del non avere più lui accanto, è che mi confronto quotidianamente con quello che mi avrebbe detto e che avrebbe fatto, perché l'abbiamo fatto insieme per vent'anni»

Leggi anche: Inter, Marotta: “Non rispondo a quello che ha detto Conte, Milan in corsa per lo scudetto”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Entra nel mondo di Enrica Merlo, una delle figure più iconiche della pallavolo italiana : dal suo esordio in Serie A2 a Padova, passando per anni indimenticabili con Volley Bergamo e il ruolo da protagonista con la Savino Del Bene Scandicci. In questa in - facebook.com facebook