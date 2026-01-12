Enpaia non vuole più vendere le case al Comune e gli inquilini senza contratto sono a rischio sfratto

Enpaia ha deciso di non vendere più le case al Comune, lasciando gli inquilini senza contratto a rischio sfratto. Martedì 13 gennaio, un inquilino di via Primo Carnera a Grotta Perfetta riceverà la visita di un ufficiale giudiziario per un procedimento di sfratto per finita locazione. La situazione evidenzia le conseguenze delle decisioni dell’ente e la fragilità delle condizioni degli inquilini coinvolti.

