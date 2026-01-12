Eni | lanciato un bond ibrido da 1 miliardo di euro

Eni ha annunciato il successo dell’emissione di un bond ibrido subordinato perpetuo da 1 miliardo di euro. L’operazione, come comunicato dalla società, rappresenta un’importante voce nel suo sviluppo finanziario e rafforza la posizione dell’azienda nel mercato dei capitali. Questa emissione evidenzia la fiducia degli investitori nelle strategie di Eni e la sua capacità di accedere a fonti di finanziamento sostenibili.

Eni ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato ibrido perpetuo del valore nominale di 1 miliardo di euro, si legge in una nota delle scorse ore. Si tratta di un'obbligazione particolare: è “ibrida” perché unisce caratteristiche del debito e del capitale. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

