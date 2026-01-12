Endrick il brasiliano incanta in Francia | esordio con gol per il giocatore accostato alla Juve – FOTO

Endrick, giovane talento brasiliano, sta già lasciando il segno nel campionato francese con il suo esordio, segnando un gol decisivo per il Lione. Il giocatore, recentemente accostato alla Juventus, si sta affermando come una delle promesse emergenti del calcio internazionale. La sua presenza in campo ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, confermando il suo potenziale e la sua crescita nel panorama europeo.

di Francesco Spagnolo Endrick si prende subito la scena in Francia con un gol importante per il Lione. Ed ora Fonseca si gode il talento brasiliano. La notte dello Stade Pierre-Mauroy non è stata una semplice serata di calcio, ma l'alba di una nuova stella nel firmamento della Ligue 1. Il match a eliminazione diretta di Coppa di Francia ha regalato emozioni fortissime, ma a rubare la scena è stato il giovanissimo talento brasiliano Endrick, protagonista assoluto di una sfida che ha sancito la rinascita dell'Olympique Lione. Il calcio francese attendeva con curiosità l'esordio dal primo minuto del gioiello arrivato dalla Spagna e le aspettative non sono andate deluse.

