Empoli imboccata la strada giusta | Continuiamo a sudarci ogni punto

L’Empoli torna alla vittoria con una prestazione solida a Cesena, conquistando tre punti fondamentali. Questo risultato permette agli azzurri di chiudere il girone di andata all’ottavo posto in classifica, posizione utile per accedere ai play-off. La squadra dimostra determinazione e costanza, confermando di essere sulla strada giusta per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Vince e convince l’Empoli, tornato con tre punti pesanti da Cesena. Un successo che permette agli azzurri di chiudere il girone di andata all’ottavo posto, l’ultimo utile per partecipare ai play-off. Un traguardo a cui questa squadra, sensibilmente cresciuta, può aspirare. Lo dimostrano anche i numeri ottenuti sotto la gestione Dionisi: i 18 punti raccolti nelle 12 gare con il tecnico amiatino in panchina valgono infatti il settimo posto nel periodo dietro a Frosinone, Venezia, Monza, Catanzaro, Palermo e lo stesso Cesena. "Dobbiamo partire da questa posizione, guadagnarcela e sudarcela partita dopo partita perché ci sono squadre intorno a noi che finora hanno fatto meglio – ha ammesso mister Dionisi nel post partita di Cesena –, dobbiamo avere un cammino un po’ più spedito, ma c’è stata una crescita corale della squadra, da Chiavari sta facendo bene, c’è stata qualche sconfitta, ma ha dimostrato di potersela giocare con tutti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

