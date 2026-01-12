Il Real Madrid sta finalizzando nuovi accordi di sponsorizzazione che potrebbero portare circa 300 milioni di euro complessivi. In particolare, il rinnovo con Emirates potrebbe aumentare significativamente il contributo economico, arrivando a 100 milioni di euro. Questi rinnovi rappresentano un elemento chiave per la sostenibilità finanziaria del club e rafforzano le collaborazioni con importanti sponsor come Adidas e Hp.

Il Real Madrid sta negoziando un rinnovo con Emirates che potrebbe portare la sponsorizzazione a 100 milioni di euro. Obiettivo: raggiungere i 300 milioni di euro come ricavi complessivi da sponsorizzazione per la maglia di gara. Lo scrive As. Il contratto attuale scade il 30 giugno e le due parti stanno negoziando e sono prossime alla finalizzazione di un nuovo accordo, iniziato nel 2011 e che si prevede sarà una partnership a lungo termine. L’altro importante contratto di sponsorizzazione che il Real Madrid sta rinegoziando è quello con Adidas. In questo caso, l’urgenza non è così grande, poiché l’accordo scade nel 2029, ma entrambe le parti hanno già discusso l’estensione e la modifica dei termini della partnership tra il club madrileno e il marchio tedesco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Emirates, Adidas e Hp, i rinnovi porteranno il Real Madrid 300 milioni da sponsor per la maglia di gara

Leggi anche: Il Real Madrid ha un obiettivo chiaro per il 2026: ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia

Leggi anche: Napoli, Scott McTominay attira le big d’Europa: valutazione da 70 milioni, anche il Real Madrid interessato?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il #RealMadrid ha un obiettivo chiaro per il 2026: ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia Ne parla As: Imminente il rinnovo contrattuale con #Emirates. Gli altri due grandi sponsor sono #Adidas e #Hp. Quello delle sponsorizzazioni è un asset dal peso e; Il #RealMadrid ha un obiettivo chiaro per il 2026: ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia Ne parla As: Imminente il rinnovo contrattuale con #Emirates. Gli altri due grandi sponsor sono #Adidas e #Hp. Quello delle sponsorizzazioni è un asset dal peso e; Il Real Madrid ha un obiettivo chiaro per il 2026: ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia; Il Real Madrid ha un obiettivo chiaro per il 2026 | ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia.

Emirates, Adidas e Hp, i rinnovi porteranno il Real Madrid 300 milioni da sponsor per la maglia di gara - Manchester City e Barcellona si contendono il secondo e il terzo posto, entrambi superiori ai 200 milioni, seguiti da Manchester United e PSG. ilnapolista.it