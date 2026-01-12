Emirates Adidas e Hp i rinnovi porteranno il Real Madrid 300 milioni da sponsor per la maglia di gara
Il Real Madrid sta finalizzando nuovi accordi di sponsorizzazione che potrebbero portare circa 300 milioni di euro complessivi. In particolare, il rinnovo con Emirates potrebbe aumentare significativamente il contributo economico, arrivando a 100 milioni di euro. Questi rinnovi rappresentano un elemento chiave per la sostenibilità finanziaria del club e rafforzano le collaborazioni con importanti sponsor come Adidas e Hp.
Il Real Madrid sta negoziando un rinnovo con Emirates che potrebbe portare la sponsorizzazione a 100 milioni di euro. Obiettivo: raggiungere i 300 milioni di euro come ricavi complessivi da sponsorizzazione per la maglia di gara. Lo scrive As. Il contratto attuale scade il 30 giugno e le due parti stanno negoziando e sono prossime alla finalizzazione di un nuovo accordo, iniziato nel 2011 e che si prevede sarà una partnership a lungo termine. L’altro importante contratto di sponsorizzazione che il Real Madrid sta rinegoziando è quello con Adidas. In questo caso, l’urgenza non è così grande, poiché l’accordo scade nel 2029, ma entrambe le parti hanno già discusso l’estensione e la modifica dei termini della partnership tra il club madrileno e il marchio tedesco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Il Real Madrid ha un obiettivo chiaro per il 2026: ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia
Leggi anche: Napoli, Scott McTominay attira le big d’Europa: valutazione da 70 milioni, anche il Real Madrid interessato?
Il #RealMadrid ha un obiettivo chiaro per il 2026: ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia Ne parla As: Imminente il rinnovo contrattuale con #Emirates. Gli altri due grandi sponsor sono #Adidas e #Hp. Quello delle sponsorizzazioni è un asset dal peso e; Il #RealMadrid ha un obiettivo chiaro per il 2026: ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia Ne parla As: Imminente il rinnovo contrattuale con #Emirates. Gli altri due grandi sponsor sono #Adidas e #Hp. Quello delle sponsorizzazioni è un asset dal peso e; Il Real Madrid ha un obiettivo chiaro per il 2026: ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia; Il Real Madrid ha un obiettivo chiaro per il 2026 | ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia.
Emirates, Adidas e Hp, i rinnovi porteranno il Real Madrid 300 milioni da sponsor per la maglia di gara - Manchester City e Barcellona si contendono il secondo e il terzo posto, entrambi superiori ai 200 milioni, seguiti da Manchester United e PSG. ilnapolista.it
Il #RealMadrid ha un obiettivo chiaro per il 2026: ricavare 300 milioni dagli sponsor di maglia Ne parla As: "Imminente il rinnovo contrattuale con #Emirates. Gli altri due grandi sponsor sono #Adidas e #Hp." Quello delle sponsorizzazioni è un asset dal peso e - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.