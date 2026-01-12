Emergenza freddo a Bari l' associazione Incontra lancia una raccolta di coperte e giubbotti invernali

In risposta all'emergenza freddo a Bari, l'associazione Incontra ha avviato una raccolta di coperte e giubbotti invernali. L’iniziativa mira a sostenere le persone fragili e senza dimora durante i mesi più rigidi, offrendo loro supporto e conforto. La donazione di abbigliamento caldo rappresenta un gesto concreto per affrontare le difficoltà di chi vive in condizioni di vulnerabilità in questa stagione.

Una raccolta di coperte e giubbotti invernali per venire incontro alle necessità di persone fragili e senza dimora, nel periodo dell'anno in cui il freddo diventa più intenso. A lanciare l'iniziativa è l'associazione InConTra, che attraverso i propri canali social ha diffuso un messaggio rivolto.

La tenda era parte di un intervento congiunto tra croce Rossa Comune e Protezione Civile per affrontare l’emergenza freddo. Aperta una raccolta fondi per riparare i danni LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/a-paderno-dugnano-distrutta-la-tenda-d - facebook.com facebook

Emergenza freddo a Palermo, rafforzati servizi di accoglienza x.com

