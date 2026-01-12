Emergenza abbandoni | cuccioli lasciati al gelo a Foggia un altro legato al cestino dell' immondizia a San Severo
Recenti segnalazioni in Puglia evidenziano casi di abbandono di animali, tra cui cuccioli lasciati al freddo a Foggia e un altro ritrovato legato in un cestino a San Severo. L’Ente Nazionale Protezione Animali interviene per segnalare questa problematica, che continua a coinvolgere diverse zone della regione. È importante sensibilizzare sulla tutela degli animali e promuovere comportamenti responsabili.
Ancora casi di abbandono di animali in Puglia. Nelle ultime ore si sono registrati due interventi distinti da parte dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), a San Severo e a Barletta, che riportano l’attenzione su un fenomeno tutt’altro che marginale. Nella stessa provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
