Emergenza abbandoni | cuccioli lasciati al gelo a Foggia un altro legato al cestino dell' immondizia a San Severo

Recenti segnalazioni in Puglia evidenziano casi di abbandono di animali, tra cui cuccioli lasciati al freddo a Foggia e un altro ritrovato legato in un cestino a San Severo. L’Ente Nazionale Protezione Animali interviene per segnalare questa problematica, che continua a coinvolgere diverse zone della regione. È importante sensibilizzare sulla tutela degli animali e promuovere comportamenti responsabili.

