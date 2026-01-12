Eliminiamo il tuo account Facebook e Instagram ma è una truffa | come difendersi

Negli ultimi tempi circola un messaggio ingannevole che invita a eliminare gli account Facebook e Instagram, presentandosi come comunicazione ufficiale di Meta. Si tratta di una truffa volta a ottenere dati personali e compromettere la sicurezza degli utenti. È importante riconoscere questi tentativi e adottare misure di tutela per evitare di cadere nelle trappole online.

L'ennesimo tentativo di truffa con l'intento di rubare dati sensibili per accedere sui social e non solo: ultimamente sta girando un nuovo messaggio che sembra provenire da Meta (ma è un tentativo dei malintenzionati del web) dove si viene avvisati del blocco del propri account Facebook e Instagram. Cosa contiene il messaggio. A prima vista sembra in tutto e per tutto autentico ma prestate la massima attenzione perché non lo è: il messaggio arriva principalmente su Facebook e invita a cliccare su un link in modo tale da " evitare la tua attivazione ". Il testo originale recita "a bbiamo deciso di eliminare il tuo account ”: in questo modo si sfrutta la preoccupazione degli utenti con i cybercriminali che provano a raggiungere i loro obiettivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

