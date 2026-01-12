Jennifer Lawrence ha condiviso un momento di rabbia, raccontando come, dopo che il suo cane Pippi ha morso suo figlio, abbia espresso frustrazione con parole dure. La sua testimonianza evidenzia l’importanza di gestire situazioni di emergenza con calma e responsabilità, sottolineando il legame tra proprietari e animali domestici e la necessità di prestare attenzione alla sicurezza di tutta la famiglia.

“Un cane ha morso mio figlio e ho pensato ‘Eliminerò te, la tua fott*ta famiglia, chiunque ti somiglia è morto ‘”. Non usa giri di parole Jennifer Lawrence. In occasione della presentazione dell’ultimo film “ Die my love “, l’attrice ha parlato così del suo cane Pippi, raccontando questo episodio e la decisione che ne è conseguita. La star di “Hunger Games” aveva adottato la cagnolina nel 2017 da un canile ma ora ha svelato di aver lasciato ai genitori l’animale dopo che quest’ultimo ha morso suo figlio Cy. “Non le piaceva New York e io abitavo vicino al parco proprio per lei. Dopo che sono diventata mamma ho iniziato ad avere paura dei cani, come se avessi una repulsione e li vedessi come una minaccia ” ha dichiarato Lawrence. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Eliminerò te, la tua fott*ta famiglia e i tuoi amici del ca**o. Chiunque ti somiglia è morto”: lo sfogo di Jennifer Lawrence contro il suo cane Pippi

