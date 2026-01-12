Elena Sorlini nuova ceo di Grandi Stazioni Retail

Elena Sorlini è stata nominata nuova CEO di Grandi Stazioni Retail, società responsabile della gestione commerciale e pubblicitaria nei principali scali ferroviari italiani. Dal 2016, l'azienda opera in 14 stazioni distribuite in 11 città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Torino, offrendo servizi di valorizzazione degli spazi commerciali e pubblicitari. La sua nomina rappresenta un passo importante nel settore dei servizi di gestione degli scali ferroviari italiani.

Elena Sorlini è la nuova ceo di Grandi Stazioni Retail, società che dal 2016 gestisce in esclusiva il diritto di sfruttamento commerciale e pubblicitario nei 14 maggiori scali italiani, distribuiti in 11 città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Venezia, Bologna, Verona, Genova, Bari e Palermo). Sorlini, che subentra a Francesco Tagliapietra, vanta oltre 20 di esperienza nel settore infrastrutturale e del travel retail: da giugno del 2023 ricopriva l'incarico di amministratrice delegata degli Aeroporti di Abu Dhabi.

