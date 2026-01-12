Edna Galvao e Sofia sono rispettivamente la moglie e la figlia del comico Enrico Bertolino. La loro storia è stata raccontata dallo stesso Bertolino, che nel 2019 ha condiviso con Caterina Balivo nel programma “Vieni da me” il loro rapporto duraturo e significativo. Edna Galvao, brasiliana, e Sofia rappresentano una parte importante della vita privata del comico, arricchendo il suo percorso personale e professionale.

Edna Galvao è la moglie di Enrico Bertolino, stanno insieme da più di vent’anni, come ha raccontato il comico a Caterina Balivo nel 2019, ospite a “ Vieni da me ”. Edna Galvao è brasiliana e ha incontrato Enrico su un aereo diretto dal Brasile in Italia. Nel 2004, insieme al marito ha fondato l’Assocazione Vida a Pititinga Onlus per aiutare le famiglie di una piccola comunità di pescatori nel nord-est del Brasile. Enrico Bertolino e la moglie Edna stavano cercando una casa sul mare per le vacanze: “ Ci avevano proposto di alzare un muro per evitare quella popolazione così scontrosa: ci siamo rifiutati, e abbiamo usato quei soldi che avremmo dovuto spendere in muri e recinzioni, per integrarci con la comunità locale ”, ha spiegato il comico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Edna Galvao e Sofia, chi sono la moglie e la figlia del comico Enrico Bertolino: “Un colpo di fulmine in aereo per il Brasile”

