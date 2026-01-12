Economia Dalla giunta regionale in arrivo 13 milioni per il settore del commercio

La giunta regionale ha approvato una proposta di decreto che prevede l’assegnazione di 13,5 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore commercio in Sicilia. Questi fondi sono destinati a rafforzare le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, in risposta alle difficoltà causate dalla crescente concorrenza e dalla crisi economica. La misura mira a favorire la ripresa e la stabilità delle imprese locali.

Leggi anche: Università, dalla giunta regionale 7 milioni in più per le borse di studio Leggi anche: Competitività delle imprese, nel 2026 dalla Camera di Commercio in arrivo 4 milioni di euro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Raccolta differenziata, online il bando per l'ammodernamento e la riconversione degli impianti pubblici; Il ritorno di Matteo Ricci: Nessuna spinta all'economia. La giunta pensa a galleggiare; In Consiglio regionale focus su economia, welfare e diritti; Unci Campania: "Rilanciare economia e società, la vera sfida della nuova giunta". In arrivo 13,5 milioni per sostenere il commercio, Schifani e Dagnino: "Rafforzare la competitività del sistema produttivo siciliano" - La giunta regionale ha approvato la bozza di decreto dell'assessore dell'Economia Alessandro Dagnino che destina 13,5 milioni di euro a misure di sostegno per le micro, piccole e medie imprese del com ... ilsicilia.it

