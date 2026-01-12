Economia Dalla giunta regionale in arrivo 13 milioni per il settore del commercio

La giunta regionale ha approvato una proposta di decreto che prevede l’assegnazione di 13,5 milioni di euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore commercio in Sicilia. Questi fondi sono destinati a rafforzare le attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio, in risposta alle difficoltà causate dalla crescente concorrenza e dalla crisi economica. La misura mira a favorire la ripresa e la stabilità delle imprese locali.

La giunta regionale ha approvato la bozza di decreto dell’assessore dell’Economia Alessandro Dagnino che destina 13,5 milioni di euro a misure di sostegno per le micro, piccole e medie imprese del commercio all'ingrosso e al dettaglio in Sicilia, alle prese con la crisi creata dalla concorrenza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

