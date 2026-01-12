Eccidio di Rio Farnese Bettola rende omaggio alle vittime
A Bettola, domenica 18 gennaio alle 10:30, si terrà una cerimonia per ricordare le vittime dell’eccidio di Rio Farnese, avvenuto il 12 gennaio 1945. L’evento intende rendere omaggio a chi perse la vita in quel tragico episodio, offrendo un momento di riflessione e memoria collettiva. La manifestazione rappresenta un’occasione per mantenere vivo il ricordo di un evento significativo nella storia locale.
Domenica 18 gennaio alle ore 10,30 a Bettola si terrà la manifestazione commemorativa dell’eccidio di Rio Farnese avvenuto il 12 gennaio 1945. Prima della cerimonia, alle ore 10,15, verrà inaugurato il pannello dedicato a Don Egidio Bottini, il sacerdote che ricompose le spoglie delle vittime. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
