Il calciatore Hulk è stato recentemente al centro di polemiche dopo il matrimonio con Camila Angelo, nipote dell’ex moglie. La famiglia ha espresso dure critiche nei confronti della nuova compagna, definendola “crudele, traditrice e manipolatrice”. Questa situazione ha suscitato molta attenzione mediatica, sollevando domande sulla stabilità della relazione e sui rapporti familiari coinvolti.

“ Lei è Giuda, una donna crudele, traditrice e manipolatrice”. La nuova moglie del calciatore Hulk (pseudonimo di Givanildo Vieira de Souza, ndr), Camila Angelo, è stata descritta così dalla sua stessa famiglia. Il 4 gennaio, il giocatore ha sposato l’influencer brasiliana. Il matrimonio ha fatto scalpore, dato che la donna è la nipote dell’ex moglie di Hulk. La relazione tra i due non è stata accettata dalla famiglia di Camila, che ha definito la ragazza “crudele” e “manipolatrice”. La vicenda ha inizio nel 2019, quando Hulk e la prima moglie Iran Angelo si separano dopo circa 12 anni di matrimonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È una mostruosità. Ha sposato una donna crudele e manipolatrice”: il calciatore Hulk criticato dopo il matrimonio con Camila Angelo, nipote dell’ex moglie

