È morto Gino Nicolais scienziato di fama internazionale di origini altirpine

È scomparso questa mattina Gino Nicolais, scienziato di fama internazionale originario delle Alture. Nato a Calitri e padre di Sant’Angelo dei Lombardi, ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla promozione della scienza. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità e per il mondo accademico, che lo ricorderà per il suo contributo e la sua professionalità.

