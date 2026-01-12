È morto Gino Nicolais scienziato di fama internazionale di origini altirpine
È scomparso questa mattina Gino Nicolais, scienziato di fama internazionale originario delle Alture. Nato a Calitri e padre di Sant’Angelo dei Lombardi, ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla promozione della scienza. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità e per il mondo accademico, che lo ricorderà per il suo contributo e la sua professionalità.
"È scomparso questa mattina Gino Nicolais. Di origini altirpine, nonno di Calitri, padre di Sant'Angelo dei Lombardi. Scienziato di fama internazionale Professore Universitario, Ministro, univa la cultura, la scienza e una grande umanità Dolore e diffusa stima nella comunità dell'Alta Irpinia e a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
