È messinese il nuovo Questore di Bologna

Il nuovo questore di Bologna è Gaetano Bonaccorso, originario di Messina. Nato nel 1959, ha assunto ufficialmente il suo incarico questa mattina. Con una lunga esperienza nel settore, Bonaccorso porta a Bologna un percorso professionale sviluppato nel rispetto delle funzioni di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza cittadina. La sua nomina rappresenta un passo importante per la gestione delle attività di sicurezza nel capoluogo emiliano.

È messinese il nuovo questore di Bologna. Si tratta del 64enne Gaetano Bonaccorso, insediatosi questa mattina. Laureato in Giurisprudenza, Bonaccorso è entrato in Polizia nel lontano 1987 con le prime esperienze alla Questura di Palermo. Dopo, i numerosi incarichi investigativi anche nella. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Chi è Gaetano Bonaccorso, il nuovo questore di Bologna: “Che emozione tornare qui” Leggi anche: Gaetano Bonaccorso: video intervista al nuovo questore di Bologna Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Si presenta il nuovo questore: «Sentinelle sul territorio, insieme ai cittadini» - Primo incontro ufficiale con la stampa per il "messinese" Salvatore La Rosa che arriva alla guida della Questura di Messina al posto di Annino Gargano ... lasicilia.it

Capodanno 2026 a Messina !! Una notte speciale per salutare il nuovo anno con musica, spettacolo ed emozioni! A presentare il programma per la serata ci sarà Teresa Impollonia, presentatrice e speaker Messinese. Protagonista della notte sarà il format Ra - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.