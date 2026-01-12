È messinese il nuovo Questore di Bologna

Da messinatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo questore di Bologna è Gaetano Bonaccorso, originario di Messina. Nato nel 1959, ha assunto ufficialmente il suo incarico questa mattina. Con una lunga esperienza nel settore, Bonaccorso porta a Bologna un percorso professionale sviluppato nel rispetto delle funzioni di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza cittadina. La sua nomina rappresenta un passo importante per la gestione delle attività di sicurezza nel capoluogo emiliano.

È messinese il nuovo questore di Bologna. Si tratta del 64enne  Gaetano Bonaccorso, insediatosi questa mattina. Laureato in Giurisprudenza, Bonaccorso è entrato in Polizia nel lontano 1987 con le prime esperienze alla Questura di Palermo. Dopo, i numerosi incarichi investigativi anche nella. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Chi è Gaetano Bonaccorso, il nuovo questore di Bologna: “Che emozione tornare qui”

Leggi anche: Gaetano Bonaccorso: video intervista al nuovo questore di Bologna

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

200 messinese nuovo questoreSi presenta il nuovo questore: «Sentinelle sul territorio, insieme ai cittadini» - Primo incontro ufficiale con la stampa per il "messinese" Salvatore La Rosa che arriva alla guida della Questura di Messina al posto di Annino Gargano ... lasicilia.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.