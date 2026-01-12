Dumfries segnali social | il VIDEO e le FOTO del recupero riaccendono le speranze di Chivu
Dumfries condivide sui social aggiornamenti sul suo recupero, circa un mese dopo l’intervento alla caviglia. Attraverso foto e video, il giocatore mostra i progressi compiuti, offrendo un quadro realistico del percorso di riabilitazione. Questi segnali positivi alimentano le speranze di un suo ritorno in campo, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi e della squadra.
Inter News 24 Dumfries, a circa un mese dall’intervento alla caviglia, ha mostrato tramite i propri profili social tutti i miglioramenti fatti finora. A quasi un mese dal delicato intervento alla caviglia dello scorso 16 dicembre, Denzel Dumfries ha deciso di rompere il silenzio social con un “dump” di immagini e video che documentano il suo percorso riabilitativo. Il laterale olandese, attualmente ancora in patria, ha condiviso con i tifosi i momenti più difficili post-operazione, ma è un frammento video di oggi ad aver catturato l’attenzione di tutto l’ambiente nerazzurro: le immagini testimoniano progressi evidenti nella mobilità e nel carico dell’arto. 🔗 Leggi su Internews24.com
