Droga ed estorsioni 14 condanne a Roma | fra loro il boss albanese Elvis Demce
A Roma, sono state emesse 14 condanne legate a reati di droga ed estorsioni, tra cui quella di Elvis Demce, boss albanese condannato a 11 anni e 4 mesi di carcere. Demce, già detenuto a Sassari con il regime del 41bis, dovrà scontare la pena continuativa. Questa operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata nella capitale.
Condannato a 11 anni e 4 mesi di carcere Elvis Demce, già in carcere a Sassari col 41bis: dovrà scontare la pena in continuazione con quella già definitiva.
Clan Sasso, arrivano gli “sconti”.
Droga ed estorsioni, 14 condanne a Roma: fra loro il boss albanese Elvis Demce - Condannato a 11 anni e 4 mesi di carcere Elvis Demce, già in carcere a Sassari col 41bis: dovrà scontare la pena in continuazione con quella già definitiva
