Dramma in casa a Verona 39enne incinta non risponde | pompieri la trovano morta disposta l’autopsia

A Verona, un intervento dei vigili del fuoco ha portato alla scoperta del decesso di una donna di 39 anni incinta, trovata senza vita nell’appartamento di Borgo Nuovo. La donna non rispondeva da diverse ore, motivo per cui è stato allertato il personale di emergenza. Sulla vicenda è stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso.

