Dramma in casa a Verona 39enne incinta non risponde | pompieri la trovano morta disposta l’autopsia
A Verona, un intervento dei vigili del fuoco ha portato alla scoperta del decesso di una donna di 39 anni incinta, trovata senza vita nell’appartamento di Borgo Nuovo. La donna non rispondeva da diverse ore, motivo per cui è stato allertato il personale di emergenza. Sulla vicenda è stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso.
La terribile scoperta in un appartamento del quartiere di Borgo Nuovo dopo l’allarme lanciato dal fidanzato della donna che da diverse ore non riusciva a contattarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Donna incinta trovata morta in casa a Verona: disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso
Leggi anche: Dramma a Sestri Ponente, donna trovata morta in casa: disposta l’autopsia
Dramma in casa a Verona, 39enne incinta non risponde: pompieri la trovano morta, disposta l’autopsia.
Dramma in casa a Verona, 39enne incinta non risponde: pompieri la trovano morta, disposta l’autopsia - La terribile scoperta in un appartamento del quartiere di Borgo Nuovo dopo l’allarme lanciato dal fidanzato della donna che da diverse ore non riusciva ... fanpage.it
Dramma in casa, donna incinta trovata dai vigili del fuoco senza vita nel suo appartamento - A dare l'allarme un conoscente della donna, preoccupato perché questa non rispondeva più da diverse ore. ildolomiti.it
Accusa malore in casa e muore: dramma in città https://ebx.sh/ELjs0l - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.