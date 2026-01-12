Dramma a Verona | donna incinta trovata senza vita in casa

A Verona, nel quartiere di Borgo Nuovo, si è verificato un episodio tragico: una donna di 39 anni in gravidanza è stata trovata senza vita nella sua abitazione. L’allarme è stato lanciato dal fidanzato. La vicenda suscita grande attenzione e si attende ulteriori sviluppi dalle autorità competenti.

Un episodio tragico si è verificato a Verona, nel quartiere di Borgo Nuovo, dove una donna di 39 anni in stato di gravidanza è stata trovata morta all'interno della sua abitazione. La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di domenica 11 gennaio, dopo che il suo fidanzato, da diverse ore senza notizie di lei, ha contattato i soccorsi per verificare la situazione. Intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsi I Vigili del Fuoco, allertati dall'uomo, hanno forzato la porta di casa e hanno ritrovato la donna priva di vita all'interno dell'appartamento.

Dramma in casa, donna incinta trovata dai vigili del fuoco senza vita nel suo appartamento - A dare l'allarme un conoscente della donna, preoccupato perché questa non rispondeva più da diverse ore. ildolomiti.it

Tragedia in Borgo Nuovo, donna incinta trovata morta in casa - Tragedia in Borgo Nuovo a Verona: una donna incinta è stata trovata morta in casa, si indaga sulle cause della morte. veronaoggi.it

