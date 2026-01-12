Dragon Kitchen la cucina cinese cambia

Dragon Kitchen porta un nuovo approccio alla cucina cinese a Milano, arricchendo il panorama gastronomico cittadino con autenticità e sobrietà. La città, sempre aperta alle novità, accoglie con interesse format europei che si integrano nel suo vivace contesto culinario. Un locale che si distingue per qualità e genuinità, offrendo un’esperienza culinaria rispettosa delle tradizioni e attenta alle aspettative moderne.

Milano continua ad allargare il proprio atlante gastronomico, e lo fa anche attraverso format europei che scelgono di misurarsi con una città abituata a metabolizzare velocemente le novità. In questo scenario si inserisce Dragon Kitchen, nuovo ristorante di cucina cinese contemporanea che apre nel capoluogo lombardo con una proposta pensata per la quotidianità urbana, più che per l'effetto sorpresa. Nato in Spagna e sviluppatosi negli anni con diverse aperture in Europa, Dragon Kitchen arriva a Milano seguendo una traiettoria coerente: adattarsi al contesto senza rinunciare a una propria identità.

