DR2 | Az Disinfestazioni Brindisi riparte vittoria e riscatto nella prima del 2026

L'Az Disinfestazioni Brindisi torna in campo nel 2026 con una vittoria significativa contro il Basket Tricase, conclusa con il punteggio di 103-68. La partita segna un momento di ripresa e fiducia per la squadra, che ha dimostrato determinazione e solidità. Un risultato importante per l'inizio della nuova stagione, confermando il ritorno alle prestazioni positive e il desiderio di raggiungere obiettivi ambiziosi.

BRINDISI - Vittoria e riscatto per l’Az Disinfestazioni, che si impone nettamente sul Basket Tricase con il punteggio di 103-68. Un successo importante che rilancia i gialloneri in classifica dopo le pesanti sconfitte di dicembre, maturate anche a causa di assenze significative.L’appuntamento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Basket, DR2: ko casalingo per l’Az Disinfestazioni Brindisi Leggi anche: Basket, Dr2: la Virtus Brindisi esordisce con una vittoria a Francavilla Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Capodanno: brindisi, risate, “quest’anno mi organizzo davvero”. Poi arriva LA domanda: “Allora… come va la Partita IVA” E tu crolli come il robot. Se nel 2025 ti sei ritrovato a rincorrere: Fatture Scadenze F24 Dubbi dell’ultimo minuto Nel 20 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.