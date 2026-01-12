Dove vedere film e serie tv premiati ai Golden Globes 2026
Scopri dove guardare i film e le serie TV premiati ai Golden Globes 2026. Gli 83esimi premi, assegnati a Los Angeles dalla Hollywood Foreign Press Association, riconoscono le eccellenze nel cinema e nella televisione. In questa guida troverai le piattaforme e i metodi per accedere ai contenuti vincitori di questa importante manifestazione.
Assegnati a Los Angeles gli 83esimi Golden Globes, premi cinematografici e televisivi della Hollywood Press Association. La cerimonia del Beverly Hilton Hotel ha puntato i riflettori su Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, principale favorito anche per gli Oscar di marzo, e Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, rispettivamente miglior comedy e drama. Tra gli attori, niente da fare per Leonardo DiCaprio, battuto come nei Critics Choice Awards da Timothée Chalamet, applaudito per la performance in Marty Supreme. Sugli scudi anche Jessie Buckley, vera rivelazione dei Golden Globes 2026, volto della moglie di Shakespeare, Agnes, in Hamnet. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Golden Globes 2026, tutti i vincitori per film e serie tv
Leggi anche: Nomination ai Golden Globes 2026: ecco l'elenco completo di film e serie candidati
Altro che Netflix, questa nuova piattaforma ti regala centinaia di programmi e Serie TV gratis; 14 serie tv da vedere a gennaio, da Gomorra - Le origini a Bridgerton 4; Le serie e i film da vedere su Netflix questa prima settimana del 2026; 10 film e le serie tv da vedere su Netflix a gennaio 2026.
Sei film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (12-18 gennaio) - I titoli da non perdere questa settimana su Prime Video tra nuove uscite e titoli in scadenza di serie tv e film ... today.it
Golden Globe 2026: tutti i vincitori di film e serie TV dell’anno
SIRÂT è un film da vedere, vivere e sentire solo ed esclusivamente al cinema! Orario Spettacoli: sabato 10 • ore 18.00 e 20.15 e 22.30 domenica 11 • ore 18.00 e . .. lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 • ore 19.00 e 21.15 - facebook.com facebook
Sono andato a vedere "Norimberga", il film di James Vanderbilt con un grandissimo @russellcrowe e credo senza esagerare, che sia una delle sue migliori, se non La migliore, performance artistiche. Davvero un grandissimo e, aggiungo, con un cast d'eccezi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.