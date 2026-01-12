Dorothea Wierer | Non cambierei mai la mia vita con quella di Sinner

Dorothea Wierer, campionessa italiana del biathlon, si racconta in un’intervista a La Stampa di Paolo Brusorio. Conosciuta per la sua carriera e i successi sportivi, Wierer riflette sulla sua vita e sul suo impegno, senza nascondere la passione per lo sport e il rispetto per le sfide affrontate. In vista dei prossimi Giochi ad Anterselva, offre uno sguardo autentico sul percorso che l’ha portata ai vertici dello sci di fondo e biathlon.

Paolo Brusorio su La Stampa intervista Dorothea Wierer, campionessa italiana del biathlon. Sarà protagonista ad Anterselva per i prossimi Giochi. «Saranno le ultime gare della mia carriera: dove sono cresciuta e davanti a tutta la mia gente. Meglio di così non potevo chiudere e lo dico al netto dei risultati. Senza l 'ossessione per l'oro ». Forti, ma ancora poco conosciuti. Che cosa invidia alle altre discipline? «Il pubblico. Ma solo in Italia perché all'estero le tribune sono stracolme. Ecco, mi piacerebbe avere il tifo dei nostri tennisti. Anche se adesso hanno una pressione esagerata». A proposito: scambierebbe vita con Sinner? «Mai».

