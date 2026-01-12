D' oro e d' azzurro in mostra i lavori di Silvana Cardinale e Paolo Graziani

Inizia il calendario delle esposizioni artistiche 2026 presso lo spazio REBU' di Forlì con

Con "D'oro e d'Azzurro" di Silvana Cardinale e Paolo Graziani, prende avvio il calendario delle esposizioni artistiche per questo 2026 nello spazio espositivo REBU' di Forlì. “Questa mostra - come rimarcano i due artisti - nasce dal desiderio di dare valore al potere simbolico del colore come. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

