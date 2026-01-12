Doppio regalo per l' Apu | il lettone Zoriks e l' accesso alle Final Eight di Coppa Italia

L'Apu riceve due importanti novità: il nuovo lettone Zoriks e l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Un lunedì positivo per la squadra, che approfitta di una situazione favorevole con l'esclusione della Trapani Shark dalla Serie A. Questa notizia apre nuove opportunità e segnala un momento di rinnovamento e speranza per il club.

Regalo doppio sotto l’albero Portane uno da noi: potrà essere utile a qualcun altro! E mentre sei qui, potresti scoprire qualcosa di sorprendente che non ti aspettavi! Mercatino dell’Usato di Avigliana, rinnova il tuo mondo un oggetto alla volta. Vieni a trovarci - facebook.com facebook

#Raspadori #Zirkzee Pronto il doppio regalo #Roma a Gasperini x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.