Doppio regalo per l' Apu | il lettone Zoriks e l' accesso alle Final Eight di Coppa Italia
L'Apu riceve due importanti novità: il nuovo lettone Zoriks e l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Un lunedì positivo per la squadra, che approfitta di una situazione favorevole con l'esclusione della Trapani Shark dalla Serie A. Questa notizia apre nuove opportunità e segnala un momento di rinnovamento e speranza per il club.
Il lunedì è per tutti il giorno nero per eccellenza, ma oggi per l'Apu è bellissimo. È infatti arrivata, finalmente, la notizia dell'esclusione dalla serie A della Trapani Shark, da settimane allo sbando più totale. Anche sabato scorso a Trento, infatti, la società siciliana ha schierato una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Doppio regalo per l'Apu: il lettone Zoriks e l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia - L'esclusione del campionato di Trapani regala il pass ai bianconeri, che nel frattempo presentano il nuovo arrivo. udinetoday.it
