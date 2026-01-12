Sofia Ferrari ha stabilito un nuovo record italiano nei 5 km su strada alla Boclassic di Bolzano. Dopo aver affrontato due fratture, la sua performance rappresenta un risultato significativo, frutto di impegno e determinazione. La gara, che si svolge annualmente a fine dicembre, è una delle principali competizioni internazionali in Italia, attirando atleti di livello e offrendo un'importante occasione di confronto.

di Claudio Lavaggi Un record un po’.tribolato. Che Sofia Ferrari avesse corso molto forte i 5 chilometri su strada della Boclassic, la gara internazionale che si disputa a Bolzano l’ultimo giorno dell’anno, non c’era dubbio da subito. Poi qualcuno ha pensato che potesse essere record regionale, ed era così, ma il veglione e lo champagne hanno intorpidito le menti degli statistici. Con l’Epifania a qualcuno è venuto il dubbio che il 16’29’’ di Sofia poteva anche essere il nuovo record italiano, e così si è scoperto che Nadia Battocletti, da juniores (under 20), aveva corso più piano di qualche secondo e che il nuovo record era della nostra Sofia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Dopo due fratture il record italiano: che gioia"

