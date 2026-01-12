Donna vita libertà cosa vuol dire lo slogan che i protestanti in Iran gridano con orgoglio

Tre parole in lingua curda sono diventate il simbolo della resistenza femminile nel XXI secolo. “Donna, vita, libertà”, in curdo Jin, Jîyan, Azadî, è molto più di uno slogan: è un grido che attraversa confini e culture, portando con sé decenni di lotta per i diritti umani. La storia inizia alla fine del Novecento, tra le comunità curde oppresse dai governi di Iran, Iraq, Turchia e Siria. Le attiviste curde furono le prime a gridare queste parole, affermando un principio rivoluzionario: la liberazione delle donne è inseparabile dalla libertà di tutti. Abdullah Öcalan, leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, contribuì a diffondere lo slogan attraverso i suoi scritti che collegavano la lotta anti-patriarcale a quella anti-capitalista, sviluppando una teoria chiamata “gineologia” che ripensava il ruolo femminile nella società. 🔗 Leggi su Cultweb.it

