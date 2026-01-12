Donna incinta viene trovata morta in casa La chiamata alle forze dell' ordine | Non risponde più

Una donna di 39 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Verona, in via Taormina, domenica 11 gennaio. La chiamata alle forze dell'ordine è stata accompagnata dalla segnalazione:

Una donna di 39 anni è stata trovata morta ieri pomeriggio, domenica 11 gennaio, nella sua abitazione di Verona, in via Taormina. La vittima, originaria del Kenya, risulterebbe essere stata incinta. Nessun segno di violenza o di effrazioneSul corpo non sono stati trovati segni di violenza e non. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

