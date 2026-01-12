Donna incinta di 39 anni morta in casa | la scoperta della polizia

Nella giornata di domenica 11 gennaio, a Verona, in via Taormina, è stato trovato il corpo senza vita di una donna di 39 anni, in stato di gravidanza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato attenzione e si attende l’esito degli accertamenti per comprendere le circostanze di quanto accaduto.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di domenica 11 gennaio, quando in un appartamento di via Taormina, a Verona, è stato scoperto il corpo senza vita di una donna incinta di 39 anni. Una notizia che si è diffusa rapidamente in città, lasciando spazio a interrogativi e a un clima di forte apprensione, anche per le condizioni particolari in cui la donna si trovava. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e la squadra scientifica, che hanno avviato subito accertamenti e rilievi all'interno dell'abitazione.

