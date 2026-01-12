Donald Trump si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha annunciato su Truth Social di essere il \

Trump si autoproclama "presidente ad interim del Venezuela" su Truth Social, rilanciando l’idea di un controllo USA sul Paese e alimentando lo scontro con Caracas. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Trump si autoproclama “presidente ad interim” del Venezuela: il post sul suo social Truth

Leggi anche: Delcy Rodríguez è la presidente del Venezuela ad interim, ma arrivano già le prime minacce di Trump

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

donald trump 232 autoproclamatoDonald Trump si &#232; autoproclamato “presidente ad interim del Venezuela” - Trump si autoproclama "presidente ad interim del Venezuela" su Truth Social, rilanciando l’idea di un controllo USA sul Paese e alimentando ... fanpage.it

Trump: Maduro catturato e portato fuori dal Venezuela

Video Trump: Maduro catturato e portato fuori dal Venezuela

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.