Don Baldo Reina ricorda le vittime di Crans-Montana | Ora siamo noi a cercare l’uscita che quei ragazzi non hanno trovato
Don Baldo Reina ha ricordato le vittime di Crans-Montana, sottolineando come il dolore non sia solo privato, ma rappresenti un lutto collettivo per l’Italia. La messa di suffragio, dedicata alle 40 giovani, tra cui sei italiane, ha riunito la comunità nel tentativo di trovare una via di uscita da un dolore condiviso. Un momento di riflessione che invita a ricordare e a sostenere chi è stato colpito da questa tragedia.
“Non è un dolore privato, ma un lutto che riguarda tutto il nostro Paese”. È attorno a questa affermazione netta che si è raccolta la messa in suffragio per le 40 giovani vittime della strage di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, sei delle quali italiane. A presiedere la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Crans-Montana, le parole di una madre: «Questa tragedia parla a noi adulti perché penso che in tantissimi ci siamo sentiti un po' genitori di quei ragazzi»
Leggi anche: Crans-Montana, la cameriera 24enne morta tra le fiamme: Cyane ha trovato l'uscita di sicurezza chiusa a chiave. La famiglia: «Quante vittime per questo errore?»
Il Vicario generale per la @diocesidiroma, cardinale Baldo Reina, introduce l'incontro con i giovani e #LeoneXIV; non dimentica i tanti ragazzi nella sofferenza, nel tunnel delle dipendenze. Un pensiero particolare alle vittime di #CransMontana x.com
Buona serata, amici. Oggi sono stata alla Santa messa di suffragio per i ragazzi che hanno perso la vita nel tragico incendio di Crans-Montana, celebrata dal Cardinale Baldo Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Presente il nostro V - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.