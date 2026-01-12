Don Baldo Reina ricorda le vittime di Crans-Montana | Ora siamo noi a cercare l’uscita che quei ragazzi non hanno trovato

Don Baldo Reina ha ricordato le vittime di Crans-Montana, sottolineando come il dolore non sia solo privato, ma rappresenti un lutto collettivo per l’Italia. La messa di suffragio, dedicata alle 40 giovani, tra cui sei italiane, ha riunito la comunità nel tentativo di trovare una via di uscita da un dolore condiviso. Un momento di riflessione che invita a ricordare e a sostenere chi è stato colpito da questa tragedia.

